紅木城一名43歲男子,週一涉嫌向另一人使用恐同言語辱罵,並向他襲擊。

事發地點在紅木城第四大道夾Spring街,警方表示,週一下午1點40分左右,疑犯是紅木市居民Cipriano Munoz,他原本與一群人一起閒逛喝酒,隨後先是向受害者以恐同字眼辱罵,再用拳頭打他的臉,還用其他人拐杖上的鋁管打受害人的脖子。

受害者的臉部和頸部受輕傷,但他拒絕接受醫療救治。

警方以使用致命武器襲擊和仇恨犯罪重罪指控,將疑犯被關押在San Mateo縣監獄。

