【KTSF】

舊金山(三藩市)列治文區一間餅店遭到爆竊。

Asian Crime Report報導,店舖老闆感到憤怒,形容政府官員容許罪案發生,並助長這些事繼續出現。

相片顯示,餅店的玻璃門被打碎,碎片堆積一旁。

案發在列治文區Clement夾19街的一間餅店,餅店老闆拒絕接受訪問,但有店員表示,案發在週二,又指這種事經常發生,認為就算報警都沒有用。

餅店週三照常營業,但玻璃門就未修理好,可見店舖仍然有不少人光顧,更有市民下棋。

