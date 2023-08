【KTSF】

本星期是勞工節長週末,當局將會關閉東灣Contra Costa縣80號公路的部分路段。

加州運輸局(CalTrans)表示,星期四晚上9點至下星期二早上5點,將會關閉80號公路,連接Vallejo和Hercules路段的西行線所有行車線,包括Carquinez橋,以進行鋪路工程,東行線就不受影響。

當局預計會造成塞車,需要繞路的市民,可以經由780號公路進入Contra Costa縣,之後經4號公路回到80號公路。

