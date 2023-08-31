【全國新聞】颶風Idalia登陸佛州西海岸造成嚴重破壞

August 31, 2023 新聞, 全國消息
(Casey DeSantis / X)

【KTSF 張擎鳳報導】

颶風Idalia星期三登陸佛羅里達州西海岸，風力達到三級，暴風雨重創該地區。

颶風Idalia於上午7點45分登陸佛羅里達州Big Bend大灣區的Keaton Beach社區，當時風力達到3級，最高風速接近每小時125英里。

強風吹斷樹木，導致電線倒塌，洶湧的洪水淹沒了街道，沿著海岸一些房屋，差不多被水淹沒屋頂，多間建築物倒塌。

佛羅里達州長Ron DeSantis說：「我們仍在評估最先受到颶風影響的地區的情況。」

佛州的航空和火車服務暫停營運，Tampa國際機場已經關閉，多間主要航空公司已取消數百個航班，Amtrak火車已取消至少12條東海岸線路的服務，並正在修改其他線路。

佛州和喬治亞州星期三下午有約44萬戶居民斷電，預計Idalia在佛州西海岸一帶造成的破壞範圍有200英里寬，並且可能會導致Big Bend，有12至16英尺的風暴潮漲。

目前颶風Idalia已變成熱帶風暴，跨過佛羅里達之後，會繼續吹向喬治亞州和南北卡羅來納州，並且威脅到當地的居民。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*