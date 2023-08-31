【全國新聞】颶風Idalia登陸佛州西海岸造成嚴重破壞

【KTSF 張擎鳳報導】

颶風Idalia星期三登陸佛羅里達州西海岸，風力達到三級，暴風雨重創該地區。

颶風Idalia於上午7點45分登陸佛羅里達州Big Bend大灣區的Keaton Beach社區，當時風力達到3級，最高風速接近每小時125英里。

強風吹斷樹木，導致電線倒塌，洶湧的洪水淹沒了街道，沿著海岸一些房屋，差不多被水淹沒屋頂，多間建築物倒塌。

佛羅里達州長Ron DeSantis說：「我們仍在評估最先受到颶風影響的地區的情況。」

佛州的航空和火車服務暫停營運，Tampa國際機場已經關閉，多間主要航空公司已取消數百個航班，Amtrak火車已取消至少12條東海岸線路的服務，並正在修改其他線路。

佛州和喬治亞州星期三下午有約44萬戶居民斷電，預計Idalia在佛州西海岸一帶造成的破壞範圍有200英里寬，並且可能會導致Big Bend，有12至16英尺的風暴潮漲。

目前颶風Idalia已變成熱帶風暴，跨過佛羅里達之後，會繼續吹向喬治亞州和南北卡羅來納州，並且威脅到當地的居民。

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