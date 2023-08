【全國新聞】朱利安尼被喬州選舉官員控告誹謗 法官判朱敗訴

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的私人律師朱利安尼指控喬治亞州兩名選舉事務官員,在2020年大選中不當處理選票,涉嫌舞弊之後,這兩名喬州選舉事務官員,後來控告朱利安尼誹謗,要求賠償的民事案件,週三一名聯邦法官裁定朱利安尼敗訴。

在2020年大選過後,朱利安尼特別點名指控喬治亞州兩名選舉事務官員在選票上“做手腳”,有選舉舞弊之嫌,但喬州這兩名選舉官員其後在2021年12月提出訴訟,控告朱利安尼誹謗,要求賠償。

由於朱利安尼沒有提出實質證據,來支持有關的指控,加上朱利安尼對於法庭傳票也沒有完全遵守,因此首都華盛頓一名聯邦法官週三裁定,在這宗民事誹謗案中,朱利安尼敗訴。

法官也下令朱利安尼和他名下的公司合共賠償13.3萬元給兩名原告人,用來支付相關的訴訟律師費。

至於朱利安尼面對的這宗誹謗民事索償案,就會在今年底或明年初審訊,以決定賠償的金額。

此外,朱利安尼也是特朗普被控企圖推翻2020年大選結果案件的同謀者被告之一,面對連串的法律訴訟,消息指朱利安尼已陷入財政危機。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。