【全國新聞】朱利安尼被喬州選舉官員控告誹謗 法官判朱敗訴

August 31, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
朱利安尼 (Fulton County Sheriffs Office)

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的私人律師朱利安尼指控喬治亞州兩名選舉事務官員，在2020年大選中不當處理選票，涉嫌舞弊之後，這兩名喬州選舉事務官員，後來控告朱利安尼誹謗，要求賠償的民事案件，週三一名聯邦法官裁定朱利安尼敗訴。

在2020年大選過後，朱利安尼特別點名指控喬治亞州兩名選舉事務官員在選票上“做手腳”，有選舉舞弊之嫌，但喬州這兩名選舉官員其後在2021年12月提出訴訟，控告朱利安尼誹謗，要求賠償。

由於朱利安尼沒有提出實質證據，來支持有關的指控，加上朱利安尼對於法庭傳票也沒有完全遵守，因此首都華盛頓一名聯邦法官週三裁定，在這宗民事誹謗案中，朱利安尼敗訴。

法官也下令朱利安尼和他名下的公司合共賠償13.3萬元給兩名原告人，用來支付相關的訴訟律師費。

至於朱利安尼面對的這宗誹謗民事索償案，就會在今年底或明年初審訊，以決定賠償的金額。

此外，朱利安尼也是特朗普被控企圖推翻2020年大選結果案件的同謀者被告之一，面對連串的法律訴訟，消息指朱利安尼已陷入財政危機。

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