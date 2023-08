【KTSF】

說到南灣Cupertino市,大家都會聯想到蘋果公司Apple,它無疑是灣區富有的城市之一,您知道該市市長薪水有多少嗎?答案可能會讓您驚掉下巴。

全新單元市府有約第一集,我們帶您到南灣Cupertino市,Cupertino市雖然不是大家都熟悉,但是說到蘋果公司Apple,當然就無人不知,無人不曉,蘋果公司總部就是位於Cupertino市,再加上這裡學區非常好,也特別受到許多華裔家長的青睞,本台邀請到Cupertino市市長魏虹接受訪問,討論當前所關注的市政議題。

