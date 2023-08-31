【灣區新聞】第9屆舊金山華埠安全夜下週三舉行 警方望促進警民合作（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

第9屆舊金山（三藩市）華埠安全夜將會在下週三舉行，警方表示，希望透過活動進一步促進警民合作，增加彼此的信任。

由中華總商會、舊金山中央警察分局、社區青年中心CYC，以及華協中心等聯合主辦的第9屆舊金山華埠安全夜，將會在9月6日下午4點至7點在華埠花園角舉行，主辦單位會送出1000份盒飯，並舉行抽獎，亦有歌舞表演。

社區青年中心執行董事溫靜婷表示，活動目的是希望加強舊金山華埠治安及警民合作關係，她呼籲市民善用資源，而將會在本週六就任中央警察分局局長的韓裔Eric Kim，表示希望透過活動加強警民關係。

Kim說：「華埠安全夜的目的，是與華人社區建立關係，建立信任，展示在該地區工作的巡邏警員，建立互信，以便促進警民合作，主要目標是建立警民關係。」

當被問到舊金山治安和警力不足的問題時，他回應指雖然人手不足，但警員都致力保護市民。

Kim說：「現在我們的人手依然很少，我們正在用更少的資源，做更多的事情，但我確實說，我們現有的警員，他們致力於保護市民，他們已出來做他們的工作，我們正在經歷一段艱難的時期，這是全國性的問題，這不單是舊金山警察局的問題。」

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