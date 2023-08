【灣區新聞】第9屆舊金山華埠安全夜下週三舉行 警方望促進警民合作（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

第9屆舊金山(三藩市)華埠安全夜將會在下週三舉行,警方表示,希望透過活動進一步促進警民合作,增加彼此的信任。

由中華總商會、舊金山中央警察分局、社區青年中心CYC,以及華協中心等聯合主辦的第9屆舊金山華埠安全夜,將會在9月6日下午4點至7點在華埠花園角舉行,主辦單位會送出1000份盒飯,並舉行抽獎,亦有歌舞表演。

社區青年中心執行董事溫靜婷表示,活動目的是希望加強舊金山華埠治安及警民合作關係,她呼籲市民善用資源,而將會在本週六就任中央警察分局局長的韓裔Eric Kim,表示希望透過活動加強警民關係。

Kim說:「華埠安全夜的目的,是與華人社區建立關係,建立信任,展示在該地區工作的巡邏警員,建立互信,以便促進警民合作,主要目標是建立警民關係。」

當被問到舊金山治安和警力不足的問題時,他回應指雖然人手不足,但警員都致力保護市民。

Kim說:「現在我們的人手依然很少,我們正在用更少的資源,做更多的事情,但我確實說,我們現有的警員,他們致力於保護市民,他們已出來做他們的工作,我們正在經歷一段艱難的時期,這是全國性的問題,這不單是舊金山警察局的問題。」

