【全國新聞】報告指2023年迄今美國槍擊案為十年來最高

August 30, 2023 新聞, 全國消息

【KTSF 張擎鳳報導】

根據非牟利組織槍械暴力檔案的數據，2023年至今的槍械案件數量，達到了十年來的最高水平。

星期日清晨，位於肯塔基州Louisville市的一間餐廳The Southern Restaurant& Lounge發生了槍擊事件。

警方說，至少兩名成年男性在槍擊事件中喪生，另有5人受傷需要入院治療。

根據GVA槍械暴力檔案的數據，今年到目前為止，全國發生了近500宗大規模槍擊事件，本案是其中之一，而大型槍擊案，是指不計槍手在內有4人傷亡。

該非牟利組織從2013年開始追踪槍械暴力事件，GVA的數據還顯示，至8月27號的一個星期，美國已發生了20多宗大型槍擊案。

與此同時，根據Kaiser家庭基金會的一項民意調查，有超過一半的美國成年人表示，他們或家庭成員在生活中經歷過與槍械相關的事件。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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