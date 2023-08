【全國新聞】報告指2023年迄今美國槍擊案為十年來最高

【KTSF 張擎鳳報導】

根據非牟利組織槍械暴力檔案的數據,2023年至今的槍械案件數量,達到了十年來的最高水平。

星期日清晨,位於肯塔基州Louisville市的一間餐廳The Southern Restaurant& Lounge發生了槍擊事件。

警方說,至少兩名成年男性在槍擊事件中喪生,另有5人受傷需要入院治療。

根據GVA槍械暴力檔案的數據,今年到目前為止,全國發生了近500宗大規模槍擊事件,本案是其中之一,而大型槍擊案,是指不計槍手在內有4人傷亡。

該非牟利組織從2013年開始追踪槍械暴力事件,GVA的數據還顯示,至8月27號的一個星期,美國已發生了20多宗大型槍擊案。

與此同時,根據Kaiser家庭基金會的一項民意調查,有超過一半的美國成年人表示,他們或家庭成員在生活中經歷過與槍械相關的事件。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。