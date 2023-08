【財經新聞】美國商務部長雷蒙多稱美企反映中國風險高不宜投資

【有線新聞】

美國商務部長雷蒙多說,愈來愈多美國企業反映中國不適宜投資、風險太高。中方回應稱,不會針對或排除任何國家的企業和科技,只要遵守中國法律,歡迎所有外資公司到中國做生意。

雷蒙多轉抵上海,出席上海美國商會一個女商界領袖的論壇,提到在北京期間與總理李強、副總理何立峰及其他官員的會談富有成效,她呼籲美國企業繼續在中國做生意:「我的訊息是繼續做你正在做的事,美中有著廣泛且重要的經濟關係,這對世界有利,對中國及美國都有利,我希望你們在這裡投資、持續發展。」

雷蒙多與上海市委書記陳吉寧會面時,期望能為美資企業帶來可預測的營商、監管及公平競爭的環境。

不過她早前乘坐高鐵往上海期間提到,愈來愈多美國企業向她反映中國不適宜投資、做生意風險太高,他們面對很多新挑戰,包括無理遭受巨額罰款、修訂後的反間諜法定義不清、公司被突擊搜查,有企業因此考慮遷離中國,尋找其他機會。

她有向中方官員提及美資晶片商美光和波音飛機,在中國遇到阻礙的問題,但未得到解釋或任何承諾。

中方則要求美方撤銷對可能用作軍事用途的科技,部分的出口管制及投資限制。雷蒙多稱已拒絕,涉及美國國家安全的事沒有討論空間。

中國駐美大使館回應稱,約70000間在中國營商的美國企業,九成有盈利,大部分都想留下來,中方會進一步放寬市場准入,強調只要遵守中國法律,歡迎所有外資企業進入中國市場。

就美光的問題,發言人稱為保障國家安全,網絡安全審查是必須的,稱不會針對或尋求排除個別國家的科技和產品。

