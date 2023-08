【灣區新聞】舊金山日落區50層高住宅大樓項目被否決 開發商不服再上訴（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)日落區一項50層住宅大樓的項目備受爭議,雖然項目先前遭到上訴委員會的駁回,但開發商再次提出上訴。

根據San Francisco Business Times報導,舊金山日落區有開發商計劃興建一棟50層高的公寓大樓,項目遭社區強烈反對,大樓的選址位於日落區Sloat大道2700號路段,計劃中這座大樓高度超過580呎,會有680套住宅。

舊金山城市規劃部門曾表示,開發商提交的提案,不符合舊金山的法律規定,開發商在曾向上訴委員會提出上訴,當時他們以“Density Bonus密度紅利法”來爭取項目的批准,該項法例允許建築面積增加50%建築更高的樓層,交換條件必須是提高可負擔房屋比例,但開發商這個項目遭到駁回。

他們在8月25日向舊金山規劃部門提交的一份新申請表,開發商以一項在今年7月1日生效的新法律,爭取項目的批准,法律名為AB 2011,該項法律可以放寬低度使用或閒置的商業用地改為住宅用地。

根據當局的規定,該法律適用於至少擁有5個住宅單位的項目,這些住宅單位要包含100%的可負擔房屋,否則就要以低於市價,提供當中13%至30%的住宅單位,而項目發起人也必須向建築工人支付工資和其他福利。

AB 2011可簡化審批,在某些情況下可放寬建築物高度和密度限制,符合條件的建築項目,無需遵守《加州環境質量法》。

上訴委員會上週維持7月份駁回該項目的決定後,項目發起人對舊金山提出兩項單獨的訴訟,其中一項聲稱舊金山違反了加州的Density Bonus,而另一項目訴訟就指舊金山針對開發商執行更嚴格的地皮用途zoning分區限制。

舊金山規劃辦公室週一確認了這項目的AB 2011申請,當局表示,目前正在審查申請。

