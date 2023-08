【KTSF】

佛羅里達州邁亞密市長蘇亞雷斯(Francis Suarez)週二宣布退出明年總統大選,是共和黨內第一位參選人退出總統選戰。

拉美裔的蘇亞雷斯,由於在籌款和支持度方面未達到要求的門檻,因此他沒有資格參加上星期在威斯康辛州Milwaukee市舉行的共和黨內總統參選人的第一場辯論,而他也曾說過,如果不符合資格參加辯論,就應該退出選戰。

他也表示,將會繼續為拉美裔社區發聲,因為拉美裔是全國增長最快的投票群組。

上星期參加共和黨內首場辯論共有八名參選人,包括前佛州州長德桑提斯、前副總統彭斯,以及印度裔企業家拉馬斯華米(Vivek Ramaswamy)。

