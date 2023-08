【灣區新聞】舊金山市府耗資3400萬翻新Mission區公共圖書館（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市府耗資3400萬翻新超過一百年歷史的Mission區公共圖書館,在保留歷史元素的同時,圖書館亦會迎合21世紀的要求,包括提高能源效益和抵禦地震。

Mission公共圖書館在上世紀1916年落成,翻新工程將會修復圖書館入口,和在90年代清拆的主樓梯,亦會增設會議室,額外的閱讀室和洗手間等設施。

舊金山總圖書館長Michael Lambert說:「翻新工程不但恢復這棟壯麗的公共圖書館之歷史輝煌,亦能將設施升級到符合市民的期待,符合21世紀的服務態度,和為社區服務的標準。」

工程資金來自州府撥款和圖書館保存基金(LPF),經翻新的圖書館可以應對地震和極端天氣,同時亦會完全棄用天然氣,改用太陽能等綠色能源,以提升能源效益,及符合舊金山在2040年前,達到溫室氣體零排放的目標。

Lambert說:「這個千載難逢的投資,將會容許Mission公共圖書館在下個世紀和將來,繼續成為社區的聚腳點。」

根據2022年一項調查,舊金山的公共圖書館在整個加州擁有最高的使用量,而在全國就排名頭15,以舊金山總圖書館為例,每天錄得平均一萬人次。

舊金山市參事盧凱莉指,這個翻新工程為社區帶來不少好處。

盧凱莉說:「非常不幸氣候不斷升溫,這幢多用途大樓,可以在熱天時讓市民乘涼,亦有額外的洗手間提供予有需要的人,這個翻新工程對我們社區有絕佳的好處。」

Mission公共圖書館預計在兩年後竣工,期間暫停開放,當局會繼續在Valencia街1234號一星期七天開放臨時圖書館。

