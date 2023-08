【灣區新聞】San Mateo縣參事David Canepa建議執法部門及商會設立專責小組打擊盜竊案（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

San Mateo縣參事David Canepa表示,針對灣區的有組織盜竊案上升,建議執法部門及商會組織合作,設立打擊相關罪案的專責小組,希望其他縣可以仿效向罪犯追究責任。

Canepa說:「夠了,就是夠了,這些在購物中心發生的事,絕對不能接受。」

Canepa說,盜竊問題在疫情後漸趨嚴重,市民人心惶惶,生意受到打擊。

Canepa說:「我們看到Emeryville發生的事,看過我後面的Lego商店,在6月被劫走價值3千元的樂高積木,看過我後面的Sephora被劫。」

Canepa將會在縣參議會提出一項提案,呼籲縣內多個警察部門、縣警,還有商會組織合作,成立一支打擊有組織盜竊的專責小組,他表示,再不迅速採取行動,只會有越來越多大大小小的商舖結業。

他指加州現時的法例並不夠阻嚇性,將去信州議員,探討更改法例的可能性,例如是降低47號提案中950元的重罪門檻,47號提案將950元以下的盜竊案列為輕罪。

Canepa指,這種無法無天的情況不能繼續:「有人說他們只是用盜竊來養活家人,這是絕對錯誤的概念,這些人會組織起來,並偷走價值數千、數萬元的衣服,然後在市集或網上出售。」

他表示,原本打算仿效南加州洛杉磯設立一條針對盜竊案的熱線,但是他週一撥打該熱線之後,對方反而叫他打911。

Canepa說:「如果我們要設立專責熱線,我們必須確保要適當回應對方的要求。」

他將會慎重研究熱線的可行性和成效才決定是否推行。

