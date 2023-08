【全國新聞】北卡大學槍擊案死者是華裔顧問導師 兇徒是中國留學生

【KTSF 張麗月報導】

北卡羅萊納大學校園週一下午發生的槍擊案,案情有更多細節曝光,疑犯週二提堂,他是一名中國留學生,他涉嫌開槍殺死也是華裔的顧問導師,疑犯不准保釋外出,他可能面對最高刑期是死刑。

本案34歲華裔疑犯,姓名譯音叫做齊太磊(Tailei Qi),他是Chapel Hill的北卡羅萊納大學的研究生,在去年才入學。

他週二穿著橙色囚衣和戴上手扣進入法庭,他透過翻譯發言,也獲得指派一名公辯律師。

他是中國公民,持簽證入境美國,他涉嫌開槍殺死系內華裔顧問導師顏子傑(譯音:Zijie Yan),疑犯週二被控以一級謀殺,以及持有手槍的罪名,他沒有提出抗辯,不准保釋,還押監房。

案中死者是該校應用物理科學系華裔副教授,也是疑犯的顧問導師,這名副教授在北卡羅萊納大學工作了四年。

當地地檢官表示,疑犯犯案時使用一枝口徑9毫米手槍,所以被控以藏槍罪名,而謀殺控罪一旦成立,最低刑罰是終身監禁,不准假釋。

北卡州一級謀殺控罪的最高刑罰是死刑,但地檢官表示,他辦公室的政策是不尋求死刑,而藏槍控罪的最高刑期是兩年,不過至今當局仍然找尋涉案手槍的下落。

這宗校園槍擊案在週一下午1點左右發生,警方在案發後大約一個半小時將疑犯拘捕,案發現場附近地區一度封鎖三小時,方便當局搜尋疑犯和調查,學生和教職員紛紛躲藏在宿舍、辦公室和課室。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。