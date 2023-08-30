【全國新聞】北卡大學槍擊案死者是華裔顧問導師 兇徒是中國留學生

August 30, 2023 新聞, 全國消息, 華人社區
疑犯Tailei Qi (UNC Police / ABC News / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

北卡羅萊納大學校園週一下午發生的槍擊案，案情有更多細節曝光，疑犯週二提堂，他是一名中國留學生，他涉嫌開槍殺死也是華裔的顧問導師，疑犯不准保釋外出，他可能面對最高刑期是死刑。

本案34歲華裔疑犯，姓名譯音叫做齊太磊（Tailei Qi），他是Chapel Hill的北卡羅萊納大學的研究生，在去年才入學。

他週二穿著橙色囚衣和戴上手扣進入法庭，他透過翻譯發言，也獲得指派一名公辯律師。

他是中國公民，持簽證入境美國，他涉嫌開槍殺死系內華裔顧問導師顏子傑（譯音：Zijie Yan），疑犯週二被控以一級謀殺，以及持有手槍的罪名，他沒有提出抗辯，不准保釋，還押監房。

案中死者是該校應用物理科學系華裔副教授，也是疑犯的顧問導師，這名副教授在北卡羅萊納大學工作了四年。

當地地檢官表示，疑犯犯案時使用一枝口徑9毫米手槍，所以被控以藏槍罪名，而謀殺控罪一旦成立，最低刑罰是終身監禁，不准假釋。

北卡州一級謀殺控罪的最高刑罰是死刑，但地檢官表示，他辦公室的政策是不尋求死刑，而藏槍控罪的最高刑期是兩年，不過至今當局仍然找尋涉案手槍的下落。

這宗校園槍擊案在週一下午1點左右發生，警方在案發後大約一個半小時將疑犯拘捕，案發現場附近地區一度封鎖三小時，方便當局搜尋疑犯和調查，學生和教職員紛紛躲藏在宿舍、辦公室和課室。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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