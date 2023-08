【國際新聞】明年持美國護照旅客需申請簽證豁免才可入境歐洲多個國家

【KTSF 萬若全報導】

從2024年起包括到歐洲去的多個國家的遊客,包括美國遊客在內,將需要上網申請簽證豁免,並且獲得批准後才可以進入本來免簽證的歐洲國家。

想在新年期間去歐洲的遊客,必須要做一件事,出發前必須先在網上辦理申請入境手續,獲得批准後,才能進入大多數歐洲國家。

First in Service Travel副總裁Shay Harrington說:「你要輸入護照詳情,回答一些安全問題,也許還有一些旅程細節。」

歐洲設立ETIAS歐洲旅行信息和授權系統,是為了加強歐洲邊境安全防護系統.

目前不需要簽證即可進入歐盟的60多個非歐盟國家,包括美國、英國和加拿大的公民,現在需要獲得簽證豁免,才能進入世界上最大的免簽證區,包括意大利、法國、希臘和瑞士等國家。

Harrington說:「設立ETIAS系統,基本上是為了提高安全保障,並加強該免簽證區的邊界,因此這將過濾不需要完整簽證的旅客。」

該系統的設計者說,申請表格應該可以在幾分鐘內處理好,絕大多數能夠在96小時內完成審核。

但歐盟官員亦警告,一些申請人可能會被要求提供額外信息或文件,或接受國家當局的問話,這可能需要額外30天的時間。

Harrington說:「我們建議你至少在旅行前30天辦理申請。」

歐盟官員也建議遊客在確認申請已獲批准後,才預訂航班或住宿。

