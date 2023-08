【科技新聞】Meta指中俄在Facebook秘密發動大規模虛假信息作業（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

Facebook母公司Meta聲稱,發現中國與俄羅斯在其社交平台上秘密發動大規模的認知戰,而中國的虛假信息行動背後是中國政府。

Meta稱,這個與中國執法單位有關連的互聯網絡虛假信息作業,是目前世界上所知的最大跨平台秘密認知作戰行動。

Meta在旗下的Facebook社交平台,已發現並撤銷多達7700個帳戶,以及930個公共頁面,涉及大量並有組織的轉發親華信息,當中包括中國當局在新疆自治區對少數民族維吾爾人的處置,此外,這些中國網軍也攻擊那些批評中國政策的人士。

Meta的研究人員還發現,這個中國網軍網絡還以多種語言傳播對美國負面的評論,以及有關COVID病毒起源的虛假信息,這個網絡不只在Facebook活躍,也出現在各大社群平台上,包括Medium、Reddit、Tumblr、YouTube,以及前身是Twitter的X平台。

Meta認為,這個網絡雖然廣泛,但目前沒有觀察到它們在任何社群平台上成功建立忠實的受眾,網絡的發起單位也試圖隱匿其身份以及組織活動。

但Meta的調查最終發現,這個網絡與中國執法單位有關,由於這些賬戶傾向於使用弄虛作假的影片與圖像來包裝其別有用心的政治帖文,所以把這種活動稱為「Spamouflage」,意思是以假料來掩護。

眼看2024大選即將開跑,社交平台過去對於選舉的影響再次被放大檢視,Meta指已對政治類型的內容制定更嚴格的指導方針。

Meta在今年初也曾公布,俄羅斯試圖在其平台上主導關於烏俄戰爭的認知作戰,還有在2016年試圖影響美國總統大選。

Meta週二宣布,過去一年來關閉數以千計的俄羅斯假賬戶與假頁面,Meta指,俄國這項稱為「Doppelganger」的行動有單一的目標,就是抹黑烏克蘭與西方,但俄國的行動跟中共的一樣,在真正的社交媒體用戶中沒能夠發揮影響力,因為他們那些東西實在太假,很快便被人看破。

