【全國新聞】颶風Idalia將為佛羅里達州海灣地區帶來極度惡劣天氣

【KTSF 張擎鳳報導】

國家氣象局表示，颶風Idalia將為佛羅里達州海灣地區帶來極度惡劣天氣，風暴快速逼近，強度不斷增強，預計將於星期三早上登陸佛州，並升為危險的3級風暴。

佛羅里達州處於Idalia風暴會經過的路徑上。

佛羅里達州長Ron DeSantis說：「這將是一場重大颶風，可能是三級颶風。」

今年風季首場大型颶風即將登陸美國東南，Idalia可能會造成多人死亡，風暴引起海潮，可能上升15英尺，豪雨帶來嚴重洪水，將威脅到數百萬人。

FEMA官員Deanne Criswell說：「所有這些風暴的頭號殺手都是水，無論是沿海將要發生的暴風潮，還是內陸可能發生的過量降雨，導致市內突發水浸。」

Idalia在星期二晚上已經達到時速100英里，預測未來風力遠超時速115英里，並可能導致大範圍停電及破壞．

DeSantis說：「你會看到電線被推倒，這需要大家齊心協力，共度難關。」

佛州超過一半地區已經進入緊急狀態，至少22個縣正進行疏散，沿海社區作最壞打算準備。

Clearwater市長Brian Aungst說：「不要試圖成為英雄，如果他們告訴你離開那裡，請離開那裡。」

地方、州府和聯邦機構調動人手，展開預期的搜索和救援、恢復供電和復原工作。

Tempa國際機場已經關閉，州內有5500名國民警衛軍，隨時候命救援。

Criswell說：「我們將繼續調動部隊，準備好回應佛羅里達州的請求。」

但隨著風暴迅速逼近，官員們警告說，準備的時間已經不多了。

佛羅里達州應急管理部主任Kevin Guthrie說：「無論您決定做什麼，對您自己和家人來說都是最好的，再說一次，現在就行動，你必須現在就做。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。