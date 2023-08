【全國新聞】颶風Idalia將為佛羅里達州海灣地區帶來極度惡劣天氣

【KTSF 張擎鳳報導】

國家氣象局表示,颶風Idalia將為佛羅里達州海灣地區帶來極度惡劣天氣,風暴快速逼近,強度不斷增強,預計將於星期三早上登陸佛州,並升為危險的3級風暴。

佛羅里達州處於Idalia風暴會經過的路徑上。

佛羅里達州長Ron DeSantis說:「這將是一場重大颶風,可能是三級颶風。」

今年風季首場大型颶風即將登陸美國東南,Idalia可能會造成多人死亡,風暴引起海潮,可能上升15英尺,豪雨帶來嚴重洪水,將威脅到數百萬人。

FEMA官員Deanne Criswell說:「所有這些風暴的頭號殺手都是水,無論是沿海將要發生的暴風潮,還是內陸可能發生的過量降雨,導致市內突發水浸。」

Idalia在星期二晚上已經達到時速100英里,預測未來風力遠超時速115英里,並可能導致大範圍停電及破壞.

DeSantis說:「你會看到電線被推倒,這需要大家齊心協力,共度難關。」

佛州超過一半地區已經進入緊急狀態,至少22個縣正進行疏散,沿海社區作最壞打算準備。

Clearwater市長Brian Aungst說:「不要試圖成為英雄,如果他們告訴你離開那裡,請離開那裡。」

地方、州府和聯邦機構調動人手,展開預期的搜索和救援、恢復供電和復原工作。

Tempa國際機場已經關閉,州內有5500名國民警衛軍,隨時候命救援。

Criswell說:「我們將繼續調動部隊,準備好回應佛羅里達州的請求。」

但隨著風暴迅速逼近,官員們警告說,準備的時間已經不多了。

佛羅里達州應急管理部主任Kevin Guthrie說:「無論您決定做什麼,對您自己和家人來說都是最好的,再說一次,現在就行動,你必須現在就做。」

