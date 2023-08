【灣區新聞】San Mateo市El Camino Real不少私人物業侵犯了公共通行權（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州公路局(Caltrans)將對中半島San Mateo市El Camino Real部分路段進行改善工程,結果發現有不少私人物業在公用土地上侵犯了公共通行權。

這段路從San Mateo市East Santa Inez Avenue,一直到Burlingame北邊的Millbrae Avenue,共三英里長,兩旁還有高大的尤加利樹,Caltrans的改善工程包括整頓沒有符合美國殘障法標準的柏油路人行道。

在上星期的市議會,Caltrans進行專案報告,在改善的路段總共有214個物業是在公用土地上,侵犯了公共通行權(right of way),其中San Mateo市有56個物業,代表這一區的市議員表示,很多業主可能當初買下房子或物業時根本就不知道。

San Mateo市議員Lisa Diaz Nash說:「我很想了解許多業主,特別是那些侵占情況較嚴重的業主,他們很可能買了房產之前,沒有被告知該房產因某種原因已經存在侵占情況,其中一些可能住很久了,那麼當他們購買了,你說沒有侵占情況的房產時,他們的追索權是什麼,這可能會造成非常嚴重的影響。」

根據報告,加州公路局將侵占級別定義為低、中或高,其中低侵占為2英尺,中度侵占為2至5英尺,嚴重侵占超過5英尺,在San Mateo,面臨侵占問題的56處物業中,有15處房產處於高度侵占狀態。

記者前往實地拍攝,發現El Camino Real兩旁大多是商業用建築物或公寓,加州公路局的代表表示,9月跟10月將開始外展活動,通知受影響的業主,並展開一連串的公聽會。

Caltrans資深項目經理Rommel Pardo說:「侵占通行權是私人業主的責任,但是為了交通局及業主雙方利益,我們將會以個案形式跟業主合作,我們接下來跟私人業主 安排會議時間。」

加州公路局計畫要遷走兩百多棵樹,然後再重新種植,El Camino Real 82號公路原本是縣道,直到1909年左右才改成國道。

