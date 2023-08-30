【灣區新聞】San Mateo市El Camino Real不少私人物業侵犯了公共通行權（視頻）

August 30, 2023 新聞, 灣區新聞

【KTSF 萬若全報導】

加州公路局（Caltrans）將對中半島San Mateo市El Camino Real部分路段進行改善工程，結果發現有不少私人物業在公用土地上侵犯了公共通行權。

這段路從San Mateo市East Santa Inez Avenue，一直到Burlingame北邊的Millbrae Avenue，共三英里長，兩旁還有高大的尤加利樹，Caltrans的改善工程包括整頓沒有符合美國殘障法標準的柏油路人行道。

在上星期的市議會，Caltrans進行專案報告，在改善的路段總共有214個物業是在公用土地上，侵犯了公共通行權（right of way），其中San Mateo市有56個物業，代表這一區的市議員表示，很多業主可能當初買下房子或物業時根本就不知道。

San Mateo市議員Lisa Diaz Nash說：「我很想了解許多業主，特別是那些侵占情況較嚴重的業主，他們很可能買了房產之前，沒有被告知該房產因某種原因已經存在侵占情況，其中一些可能住很久了，那麼當他們購買了，你說沒有侵占情況的房產時，他們的追索權是什麼，這可能會造成非常嚴重的影響。」

根據報告，加州公路局將侵占級別定義為低、中或高，其中低侵占為2英尺，中度侵占為2至5英尺，嚴重侵占超過5英尺，在San Mateo，面臨侵占問題的56處物業中，有15處房產處於高度侵占狀態。

記者前往實地拍攝，發現El Camino Real兩旁大多是商業用建築物或公寓，加州公路局的代表表示，9月跟10月將開始外展活動，通知受影響的業主，並展開一連串的公聽會。

Caltrans資深項目經理Rommel Pardo說：「侵占通行權是私人業主的責任，但是為了交通局及業主雙方利益，我們將會以個案形式跟業主合作，我們接下來跟私人業主 安排會議時間。」

加州公路局計畫要遷走兩百多棵樹，然後再重新種植，El Camino Real 82號公路原本是縣道，直到1909年左右才改成國道。

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