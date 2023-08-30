【全國新聞】美國COVID病例續增 大多數民眾對病毒有一定免疫力

August 30, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

美國的COVID確診病例繼續增加，但是疫苗以及先前感染帶來的免疫力，已經調整了民眾身體對COVID病毒的反應方式，而更新版的COVID疫苗亦即將在9月中推出，但衛生專家表示，民眾仍然要注意。

雖然美國的COVID確診病例增加，但自疫情最嚴重的時期以來，患者因病毒而住院或死亡的風險已經下降。

根據聯邦疾控中心（CDC）的資料，估計97%的民眾因之前感染過COVID，或通過接種疫苗，已經對病毒產生一定的免疫力。

儘管如此，每天都不斷有新的感染個案，原因可能是更多人進行室內活動，和學生返回學校上課。

洛杉磯加大流行病學系教授Anne Rimoin說：「這通常是呼吸道病毒季節的開始，也是我們現在面對的情況。」

衛生專家表示，COVID病毒的危險仍然存在，CDC數據顯示，最近一個星期的住院人數和死亡人數增加了22%，但實際數字仍然低過過去幾年，而增幅比率加大原因是之前確診病例數字很低。

但COVID新變種病毒的威脅依然存在，科學家正在密切關注BA.2.86變異病毒株，他們在美國廢水中發現有非常低的含量。

現在就要看看它是否更具傳染性，或者會否導致更嚴重的疾病。

Rimoin說：「目前我們還不知道，但這種變異病毒株發生了幾個突變，所以要觀察它是否會有這些特徵。」

CDC顧問預計將於9月12號開會討論是否要推薦更新版的COVID疫苗。

Rimoin說：「我們預計應接種名單上的人，將是較年長者與免疫功能低下的人，他們應最先接種，然後CDC會通知名單上的下一個群體。」

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