【全國新聞】拜登政府公佈Medicare與藥廠討教還價的首批處方藥

【KTSF 朱慧琪報導】

拜登政府公佈聯邦醫保Medicare根據《降低通脹法》,同藥廠討教還價的第一批十種處方藥物。

拜登說:「有行動就有改變,今天,我很自豪地宣布,聯邦醫保選擇了頭10種額外藥物,列入《降低通脹法》價格談判,是多10種。」

這10種藥物包括可以治療心力衰竭、血栓、糖尿病、腎病、關節炎、血癌、克隆氏症等等,包括常聽到的血液稀釋劑Eliquis、糖尿病藥物Jardiance和Farxiga,以及克隆氏症藥物Stelara。

聯邦醫保Medicare每年在這十種藥物上花費近500億美元,是Medicare計劃中最昂貴的藥物,每年有8200萬的Medicare Part D受保人服用它們,而去年受保人的總體藥物,自付費用是34億美元。

根據拜登總統去年簽署的《降低通貨膨脹法案》,Medicare有權同藥廠談判藥價,而協商的價格,要到2026年才會生效。

目前製藥行業已經提出多項訴訟,試圖阻止Medicare這項新獲得的藥價談判權,但至今未有一宗官司勝訴。

此外,《降低通脹法》也規定,Medicare受保人的胰島素,自付額上限是35元,而從2025年起,受保人每年的藥物自付額最多為2千元。

拜登總統這一項降低處方藥物價格,視為他競選連任宣傳的核心內容。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。