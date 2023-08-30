【全國新聞】拜登政府公佈Medicare與藥廠討教還價的首批處方藥

August 30, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 朱慧琪報導】

拜登政府公佈聯邦醫保Medicare根據《降低通脹法》，同藥廠討教還價的第一批十種處方藥物。

拜登說：「有行動就有改變，今天，我很自豪地宣布，聯邦醫保選擇了頭10種額外藥物，列入《降低通脹法》價格談判，是多10種。」

這10種藥物包括可以治療心力衰竭、血栓、糖尿病、腎病、關節炎、血癌、克隆氏症等等，包括常聽到的血液稀釋劑Eliquis、糖尿病藥物Jardiance和Farxiga，以及克隆氏症藥物Stelara。

聯邦醫保Medicare每年在這十種藥物上花費近500億美元，是Medicare計劃中最昂貴的藥物，每年有8200萬的Medicare Part D受保人服用它們，而去年受保人的總體藥物，自付費用是34億美元。

根據拜登總統去年簽署的《降低通貨膨脹法案》，Medicare有權同藥廠談判藥價，而協商的價格，要到2026年才會生效。

目前製藥行業已經提出多項訴訟，試圖阻止Medicare這項新獲得的藥價談判權，但至今未有一宗官司勝訴。

此外，《降低通脹法》也規定，Medicare受保人的胰島素，自付額上限是35元，而從2025年起，受保人每年的藥物自付額最多為2千元。

拜登總統這一項降低處方藥物價格，視為他競選連任宣傳的核心內容。

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