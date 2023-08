【KTSF】

蘋果公司週二表示,9月12號早上10點,將會在南灣總部的Steve Jobs Theater舉行一年一度最令人期待產品的發佈會。

產品發佈會將「Wonderlust」為題,內容如無意外,除了iPhone 15系列會有更佳電池效能、更快的充電時間,及升級照相機鏡頭之外,傳聞會有第二代Apple Watch Ultra,及新一代Apple Watch,又可能會有M3晶片Macbook系列,及差不多一年沒有更新過的iPad Pro系列等等。

