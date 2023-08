【灣區新聞】傳舊金山聯合校區或關閉20多間學校 教師工會斥校區財政管理不善（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)聯合校區近日傳出有機會關閉超過20間學校,校區暫定在週二商討相關事宜,同時間,教師工會公佈一項報告,顯示校區多年財政管理不善,是校區目前不少問題的成因。

舊金山聯合校區週二開會,議程上提到,針對目前和預計的收生數字,校區有機會採取合併學校,甚至是殺校的措施。

舊金山教師工會週一聯同家長及其他工會成員發佈一項報告,指出校區財政管理不善,包括申請不必要的短期貸款;在收生人數下跌期間,幾何級增加高層開支;不妥善運用校區大樓和土地資源,以及和顧問公司簽下數十億的合同,形容這些行徑是浪費公帑,如果善用金錢的話,每年本應可節省超過3千多萬。

教師工會主席Cassondra Curiel說,這些因素造成校區人手短缺、起薪點低和欠薪問題。

Curiel說:「我們拒絕接受人手短缺和殺校,乃是注定和無可避免,我們能努力更好的解決。」

她表示,這項報告不單是向校區建議如何善用資金,亦可以容許學生有優質的公共教育。

Curiel說:「這不但會改善教職員的待遇,亦讓學生有更好的教育,並協助校區應對潛在的殺校危機。」

有家長形容,為人父母已經不是易事,現時更因為有人不妥當管理金錢,而要擔心殺校,簡直是難上加難,呼籲校區認真對待事件,並和各界合作。

家長Bernice Casey:「我們根本不必走到這一步,我不能接受學校人手短缺,而老師和學生要為校區幾十年的管理不善負上責任。」

Lawton街夾7街,是校區其中一塊使用不足的地皮,民事大陪審團2013年的報告指,這裡空置了幾十年,沒有證據顯示校區打算將地皮用作學校用途,反而在每年年尾,都會有商人以約4萬元租用地皮,去出售南瓜和聖誕樹。

太平洋煤電公司(PG&E)亦以8萬元租用地皮,以作儲存設備五個半月,本台向校區作出查詢,但截稿前未有收到答覆。

教師工會目前亦正與校區商討續約,但表示校區暫未提出令他們接受的條款。

