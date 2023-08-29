【灣區新聞】傳舊金山聯合校區或關閉20多間學校 教師工會斥校區財政管理不善（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）聯合校區近日傳出有機會關閉超過20間學校，校區暫定在週二商討相關事宜，同時間，教師工會公佈一項報告，顯示校區多年財政管理不善，是校區目前不少問題的成因。

舊金山聯合校區週二開會，議程上提到，針對目前和預計的收生數字，校區有機會採取合併學校，甚至是殺校的措施。

舊金山教師工會週一聯同家長及其他工會成員發佈一項報告，指出校區財政管理不善，包括申請不必要的短期貸款；在收生人數下跌期間，幾何級增加高層開支；不妥善運用校區大樓和土地資源，以及和顧問公司簽下數十億的合同，形容這些行徑是浪費公帑，如果善用金錢的話，每年本應可節省超過3千多萬。

教師工會主席Cassondra Curiel說，這些因素造成校區人手短缺、起薪點低和欠薪問題。

Curiel說：「我們拒絕接受人手短缺和殺校，乃是注定和無可避免，我們能努力更好的解決。」

她表示，這項報告不單是向校區建議如何善用資金，亦可以容許學生有優質的公共教育。

Curiel說：「這不但會改善教職員的待遇，亦讓學生有更好的教育，並協助校區應對潛在的殺校危機。」

有家長形容，為人父母已經不是易事，現時更因為有人不妥當管理金錢，而要擔心殺校，簡直是難上加難，呼籲校區認真對待事件，並和各界合作。

家長Bernice Casey：「我們根本不必走到這一步，我不能接受學校人手短缺，而老師和學生要為校區幾十年的管理不善負上責任。」

Lawton街夾7街，是校區其中一塊使用不足的地皮，民事大陪審團2013年的報告指，這裡空置了幾十年，沒有證據顯示校區打算將地皮用作學校用途，反而在每年年尾，都會有商人以約4萬元租用地皮，去出售南瓜和聖誕樹。

太平洋煤電公司（PG＆E）亦以8萬元租用地皮，以作儲存設備五個半月，本台向校區作出查詢，但截稿前未有收到答覆。

教師工會目前亦正與校區商討續約，但表示校區暫未提出令他們接受的條款。

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