前總統特朗普被控企圖推翻2020年大選結果所涉及的州和聯邦案件,目前在喬治亞州和首都華盛頓都有了審訊日期。

法庭文件顯示,特朗普連同18名同謀者被告,將於勞工節過後,即下星期三,在喬治亞州Fulton縣受審。

當天特朗普會是第一個面對審訊,其餘18個被告將輪流每隔15分鐘受審,預料屆時特朗普將不會認罪,暫時未知特朗普是否會親身出庭。

至於特朗普在聯邦層面的案件,法官定出審訊日期是明年3月4日,法官是根據特朗普其他刑事案件的審訊程序,而不是他私人事務日程來決定審訊日期。

