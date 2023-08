【灣區新聞】舊金山因疫情而實施的禁逼遷令週二結束 逼遷人數料上升（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)因應疫情而實施的禁止逼遷令將於週二結束,有住客權益組織預測,逼遷人數將會上升。

華協中心房屋輔導員馮朗舒說:「就算逼遷保護令完結了,也不代表住客就沒有任何的保護。」

馮朗舒稱,禁逼遷令結束,不代表租客立即要流離失所,業主要逼遷,仍需要先給予租客通知。

馮朗舒說:「等租客有時間交租,如果他們真的交不到租金的話,業主都要採取正常的程序去提堂,通過正常的法律程序去收討欠租,不是說可以換鎖、拿個掃把掃租客走。」

她說,禁逼遷令實施一段時間,預測週二過後,遭到逼遷的人數會有所上升。

馮朗舒說:「這個期間都有很多欠租的案件在舊金山出現,我們有盡我們所能,有加州租金援助計劃的時候,幫很多住客申請,亦有幫很多租客申請舊金山的租金援助,但畢竟市府資源很有限,亦有很多租客不合乎條件申請租金援助,所以我們都預計到會有逼遷案件上升。」

她重申,租客有任何欠租的情況,先不需要恐慌,可以尋求住客權益或法律機構的協助,因為未必一收到信就要即時搬走。

市府目前仍然有提供租金援助,有需要市民可以去到http://Sferap.com了解,而華協中心亦有職員協助合資格的市民申請。

