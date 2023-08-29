【加州新聞】PG&E或向沙加緬度附近7個縣採取「公共安全停電」措施

【KTSF 朱慧琪報導】

由於監測到週二晚市府沙加緬度部份地區吹強風，加上目前的乾旱天氣，太平洋煤氣電力公司（PG&E）週二晚深夜會向沙加緬度附近7個縣採取「公共安全停電」PSPS措施，預計約8千戶家庭受影響。

國家氣象局表示，週二晚至週三凌晨，一股強風向首府所在的沙加緬度移動，部份地區將吹大風，再加上天氣乾燥，有可能引發火災，國家氣象局Sacramento辦公室由週二晚到週三晚上，對該區發布了火災天氣預警。

與此同時，PG&E已經開始透過電郵、短信等方式，陸續通知受影響7個縣的民眾，PG&E由週三凌晨3時開始，可能會實行「公共安全停電」，希望受影響的家庭可以作好準備。

受影響7個縣包括Colusa、Glenn、Lake、Napa、Shasta、Tehama以及Yolo縣。

共大約8千戶家庭，大部份都是位於沙加緬度以西的Sacramento Valley。

民眾同樣可以上PG&E網站：PGE.com/pspsupdates，輸入住宅地址，了解所在的位置是否受到影響。

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