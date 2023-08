【加州新聞】PG&E或向沙加緬度附近7個縣採取「公共安全停電」措施

【KTSF 朱慧琪報導】

由於監測到週二晚市府沙加緬度部份地區吹強風,加上目前的乾旱天氣,太平洋煤氣電力公司(PG&E)週二晚深夜會向沙加緬度附近7個縣採取「公共安全停電」PSPS措施,預計約8千戶家庭受影響。

國家氣象局表示,週二晚至週三凌晨,一股強風向首府所在的沙加緬度移動,部份地區將吹大風,再加上天氣乾燥,有可能引發火災,國家氣象局Sacramento辦公室由週二晚到週三晚上,對該區發布了火災天氣預警。

與此同時,PG&E已經開始透過電郵、短信等方式,陸續通知受影響7個縣的民眾,PG&E由週三凌晨3時開始,可能會實行「公共安全停電」,希望受影響的家庭可以作好準備。

受影響7個縣包括Colusa、Glenn、Lake、Napa、Shasta、Tehama以及Yolo縣。

共大約8千戶家庭,大部份都是位於沙加緬度以西的Sacramento Valley。

民眾同樣可以上PG&E網站:PGE.com/pspsupdates,輸入住宅地址,了解所在的位置是否受到影響。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。