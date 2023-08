【全國新聞】北卡羅萊納大學校園發生槍擊案一死 亞裔疑犯被捕（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

北卡羅萊納大學校園發生槍擊案,警方一度封鎖整個校園多個小時,在案發一個半小時後,拘捕一名疑兇,而在此之前警方發布了一張照片顯示,涉案的人是亞裔。

警方是在下午兩點半將疑兇拘捕,並繼續封鎖校園,以便鑑定疑兇與死者的身份,以及搜尋涉案的槍械。

此外,警方也在調查是否有其他的受害人,校園在下午4點14分宣布解除封鎖,目前未知道案件的動機。

案發在北卡州Chapel Hill的北卡羅萊納大學的科學大樓,在週一下午1點鐘有人打911報警說,聽到在Caudill Labs實驗室傳出槍聲,其後證實一名槍手開槍殺死一名教職員。

警方接到911報警後,校園的緊急警報系統就響起,所有的學生必須就地找尋掩護,課室上鎖。

有學生表示,不清楚有就地掩護或撤離的程序,大家既然不知道,自然沒有演習,因此警報響起時,大家都感到非常的震驚。

案發現場附近地區封鎖了三小時,方便當局搜尋疑犯和調查,學生和教職員紛紛躲藏在宿舍、辦公室和課室。

在封鎖期間,有學生在宿舍房間裡面用傢具頂住大門,也有學生藏匿在廁所。

課堂和校園活動週一和週二兩天都取消。

該校的秋季學期在上星期開始,全校共有學生大約3.2萬人,另外有超過1.3萬名教職員。

