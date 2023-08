【KTSF】

一名72歲的老翁周末在Millbrae舉辦的國際鋼筆展,涉嫌偷走價值超過5千元的筆。

San Mateo縣警表示,星期六下午5時半左右,72歲的嫌犯Karl Emrich,在Millbrae市Westin酒店舉辦的舊金山國際筆展,涉嫌偷走了價值超過5千元的鋼筆和其他配件,當場被工作人員和參展商抓到,所有被盜物品都被歸還,目前Emrich被關押在San Mateo縣監獄。

另外,同一天下午4時54分左右,一名男子在Millbrae市El Camino Real 45號的Walgreens企圖偷糖果,被員工阻止,結果男子拿了洗手液,打該名員工的背。

警員立即趕到現場,並在不遠處找到嫌犯Troy Louis Irvin,警方發現,Irvin因重大盜竊正在假釋期間。

