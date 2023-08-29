【灣區新聞】前加州州眾議員朱感生談回鍋參選聖荷西市議員原因（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣聖荷西市將在明年3月5日，也就是加州初選投票日，選出新一任市議員，前加州州眾議員朱感生週日正式宣布回鍋，參選他曾經服務過的聖荷西第四選區市議員職務，從州政府回到地方政府，他接受本台專訪，談到其中的原因。

曾經打破聖荷西市歷史，成為該市首位華裔市議員的朱感生，暌違多年之後捲土重來，正式宣布競選曾經擔任過的第四區市議員職位。

朱感生說：「我跟Daisy（妻子）在這裡住了45年，也在這邊也可以說成家立業，然後我自己的女兒，他們現在也在這裡生活，所以非常關心我們聖荷西的市政發展，我是很希望能夠繼續有機會，能夠提供我的一些經驗，提供一下我的經驗，來幫助聖荷西往後的發展。」

根據聖荷西市法令，市議員選舉的法定競選時程是選前七個月，朱感生週日特地選在競選期開始的第一天，在聖荷西一棟民宅舉辦競選籌款派對，正式啟動競選工程。

朱感生在2007-2014年期間成功選上第四區市議員並獲連任，後來更上一層樓，競選連任加州州眾議員，他說跟過去他擔市議員時相比，最大的不同就是大家最關心議題，就是治安問題，這也是他的主要政見。

朱感生說：「保障人身安全以外，也要顧慮到小商人他們做生意的安全，同時我們也希望能夠增加警察跟社區人士的互動，有更多防範犯罪，然後也希望能夠增加警力。」

朱感生在卸任州眾議員職務後，也曾數次競選公職，例如聖塔克拉拉縣議員，以及加州第24選區眾議員等，都不幸落敗，這次回鍋市議員職務，會不會擔心被說吃回頭草呢？

朱感生說：「人嘴巴長在人上面，我想各方各面不同的輿論都會有，像我聽到的話大部分我們的居民，幾乎全部都是非常高興，說能夠把我這麼多服務公職的經驗，重新帶回到聖荷西。」

聖荷西第四區位於該市，包括Berryessa一帶的西北部區域，朱感生這次參選要挑戰現任市議員David Cohen，兩人曾是政治盟友，如今則要一決高下。

聖荷西市議員選舉將在明年3月5日加州初選投票日登場，如果無人獲得過半票數，則要在11月舉行複選。

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