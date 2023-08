【灣區新聞】前加州州眾議員朱感生談回鍋參選聖荷西市議員原因（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣聖荷西市將在明年3月5日,也就是加州初選投票日,選出新一任市議員,前加州州眾議員朱感生週日正式宣布回鍋,參選他曾經服務過的聖荷西第四選區市議員職務,從州政府回到地方政府,他接受本台專訪,談到其中的原因。

曾經打破聖荷西市歷史,成為該市首位華裔市議員的朱感生,暌違多年之後捲土重來,正式宣布競選曾經擔任過的第四區市議員職位。

朱感生說:「我跟Daisy(妻子)在這裡住了45年,也在這邊也可以說成家立業,然後我自己的女兒,他們現在也在這裡生活,所以非常關心我們聖荷西的市政發展,我是很希望能夠繼續有機會,能夠提供我的一些經驗,提供一下我的經驗,來幫助聖荷西往後的發展。」

根據聖荷西市法令,市議員選舉的法定競選時程是選前七個月,朱感生週日特地選在競選期開始的第一天,在聖荷西一棟民宅舉辦競選籌款派對,正式啟動競選工程。

朱感生在2007-2014年期間成功選上第四區市議員並獲連任,後來更上一層樓,競選連任加州州眾議員,他說跟過去他擔市議員時相比,最大的不同就是大家最關心議題,就是治安問題,這也是他的主要政見。

朱感生說:「保障人身安全以外,也要顧慮到小商人他們做生意的安全,同時我們也希望能夠增加警察跟社區人士的互動,有更多防範犯罪,然後也希望能夠增加警力。」

朱感生在卸任州眾議員職務後,也曾數次競選公職,例如聖塔克拉拉縣議員,以及加州第24選區眾議員等,都不幸落敗,這次回鍋市議員職務,會不會擔心被說吃回頭草呢?

朱感生說:「人嘴巴長在人上面,我想各方各面不同的輿論都會有,像我聽到的話大部分我們的居民,幾乎全部都是非常高興,說能夠把我這麼多服務公職的經驗,重新帶回到聖荷西。」

聖荷西第四區位於該市,包括Berryessa一帶的西北部區域,朱感生這次參選要挑戰現任市議員David Cohen,兩人曾是政治盟友,如今則要一決高下。

聖荷西市議員選舉將在明年3月5日加州初選投票日登場,如果無人獲得過半票數,則要在11月舉行複選。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。