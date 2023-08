【灣區新聞】Emeryville一商場發生騷亂逾200青年涉案 一青年被刺傷

【KTSF 朱慧琪報導】

週日晚四小時內,超過200名青年在東灣Emeryville一個商場發生騷亂,一個青年被刺傷,期間也有市民報稱有人開槍。

東灣Emeryville警方指,最初在週日下午4時半左右,接獲Bay St商場一間商店報案,指近50名青少年在店內搗亂,警方到場後將涉事的青年帶離現場。

在約一個小時後,警方發現先後有兩批約200名青年抵達涉事的商場。

隨後警方接報商場內,近AMC戲院附近發生多宗打鬥事件。

在約5時警方接報指,Bay St夾Ohlone Way附近發生槍擊事件,不過經調查後,未有發現有槍手和受害人。

到晚上7時左右,又有人報案指,在Elm Dr附近有人被刺傷,警員到場後發現一名青少年被刺傷,他被送往醫院,沒有生命危險。

警方指,人群在晚上8時半左右散去,騷亂事年導致商場提早關門。

有目擊者指,當時她們在AMC戲院看戲,當電影放映大約10分鐘後,燈亮了,工作人員通知他們要疏散。

週日適逢是全國電影節活動,4元看任何正上映的電影,引致很多人看戲。

不過警方指,沒有跡象表明這個活動是引致騷亂的原因,事件仍然調查中,目前警方未有拘捕任何人。

任何目擊者,可以匿名致電警方(510) 593-3700提供線索。

