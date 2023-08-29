【灣區新聞】奧克蘭Chabot小學因收到炸彈恐嚇需疏散

【KTSF 張擎鳳報導】

奧克蘭（屋崙）的Chabot小學週二上午因為收到炸彈恐嚇需要疏散。

Chabot小學的校長是在週二上午約7點半收到電郵傳送的炸彈恐嚇。

奧克蘭警局隊長Lisa Ausmus說：「我能說的是電郵帶有種族成分，我們正在調查中。」

當時學校還沒有上課，約有30個學生在場，還有學校職員，所有人都要撤離學校，而學生們也要回家。

一些家長不滿學校沒有立即關門，有家長送孩子到學校上課，但他們被警察送走。

學校所在的Rockridge鄰里屬於白人居多的社區，有家長透露，一些有色家庭，在社交媒體和社交論壇Reddit收到恐嚇，校長也將收到的恐嚇電郵發給學校周圍的居民。

校方最近有一個週六聚會，給非洲裔、拉美裔和亞裔家庭出席，之後便在社交媒體受到批評，說這是一個不給白人參加的遊戲，也有人在社交媒體中表示，學校歧視白人。

Alameda縣警局派出包括警犬的炸彈小組，確保現場沒有威脅，校方在確定安全之後，允許職員回到學校。

奧克蘭警方目前也聯同聯邦調查局（FBI）調查恐嚇電郵的來源。

FBI介入調查後發表聲明，表示對事件保持警惕，並和地方執法機構配合調查，FBI也呼籲民眾對周圍警覺，要向執法單位舉報任何可疑活動。

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