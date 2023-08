【灣區新聞】奧克蘭Chabot小學因收到炸彈恐嚇需疏散

【KTSF 張擎鳳報導】

奧克蘭(屋崙)的Chabot小學週二上午因為收到炸彈恐嚇需要疏散。

Chabot小學的校長是在週二上午約7點半收到電郵傳送的炸彈恐嚇。

奧克蘭警局隊長Lisa Ausmus說:「我能說的是電郵帶有種族成分,我們正在調查中。」

當時學校還沒有上課,約有30個學生在場,還有學校職員,所有人都要撤離學校,而學生們也要回家。

一些家長不滿學校沒有立即關門,有家長送孩子到學校上課,但他們被警察送走。

學校所在的Rockridge鄰里屬於白人居多的社區,有家長透露,一些有色家庭,在社交媒體和社交論壇Reddit收到恐嚇,校長也將收到的恐嚇電郵發給學校周圍的居民。

校方最近有一個週六聚會,給非洲裔、拉美裔和亞裔家庭出席,之後便在社交媒體受到批評,說這是一個不給白人參加的遊戲,也有人在社交媒體中表示,學校歧視白人。

Alameda縣警局派出包括警犬的炸彈小組,確保現場沒有威脅,校方在確定安全之後,允許職員回到學校。

奧克蘭警方目前也聯同聯邦調查局(FBI)調查恐嚇電郵的來源。

FBI介入調查後發表聲明,表示對事件保持警惕,並和地方執法機構配合調查,FBI也呼籲民眾對周圍警覺,要向執法單位舉報任何可疑活動。

