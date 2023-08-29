【加州新聞】南加一校區實施學生改變性別認同需通知家長政策 加州司法部興訟

【KTSF 張麗月報導】

加州司法部提出法律訴訟，控告南加州Chino Valley聯合校區最近實施的新法例，這項法例就是要求學校一旦有學生改變性別認同身份，必須通知其家長。

加州司法部長Rob Bonta週一宣布這宗訴訟的詳情，他形容南加州Chino Valley校區這項新法例，要求學校必須通知家長，如果他們的孩子改變性別認同身份的話，就是等於是未得到跨性別學生同意下，強行公開當事人的性別認同身份，是踐踏跨性別學生的民權，也違反學生的私隱權利，以及違反加州的憲法，因為加州憲法規定，所有學生必須受到保護，不論他們的性別、性別認同身份，抑或性傾向。

Bonta又說，對許多跨性別學生和青年來說，學校是他們在家庭以外唯一安全的地方，因此必須加以保護，Bonta正尋求法庭指令，去立即叫停這項政策的生效。

另外還有幾個南加州聯合校區也有實施類似的法例，Bonta指出，雖然今次訴訟沒有提及這幾個南加州校區，但訴訟結果也會影響這些校區。

Chino Valley校區就表示，校區正與律師商量如何應對這宗訴訟。

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