【加州新聞】南加一校區實施學生改變性別認同需通知家長政策 加州司法部興訟

【KTSF 張麗月報導】

加州司法部提出法律訴訟,控告南加州Chino Valley聯合校區最近實施的新法例,這項法例就是要求學校一旦有學生改變性別認同身份,必須通知其家長。

加州司法部長Rob Bonta週一宣布這宗訴訟的詳情,他形容南加州Chino Valley校區這項新法例,要求學校必須通知家長,如果他們的孩子改變性別認同身份的話,就是等於是未得到跨性別學生同意下,強行公開當事人的性別認同身份,是踐踏跨性別學生的民權,也違反學生的私隱權利,以及違反加州的憲法,因為加州憲法規定,所有學生必須受到保護,不論他們的性別、性別認同身份,抑或性傾向。

Bonta又說,對許多跨性別學生和青年來說,學校是他們在家庭以外唯一安全的地方,因此必須加以保護,Bonta正尋求法庭指令,去立即叫停這項政策的生效。

另外還有幾個南加州聯合校區也有實施類似的法例,Bonta指出,雖然今次訴訟沒有提及這幾個南加州校區,但訴訟結果也會影響這些校區。

Chino Valley校區就表示,校區正與律師商量如何應對這宗訴訟。

