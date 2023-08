【加州新聞】加州社區學院系統新任校長提三項變革 望吸引更多人申請入學（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州社區學院系統新任校長提出三項變革,希望能夠吸引更多的人申請社區學院。

新上任的加州社區學院總校長Sonya Christian是首位南亞女性接掌這個職位,日前他接受洛杉磯時報專訪,談到加州社區大學面臨的挑戰。

數據顯示,從2019年秋季到2022年秋季,加州兩年制學院的入學人數驟降至約130萬名學生,減少了超過275,000個學生,這將會影響到社區學院的資金。

總校長Christian制訂幾項優先事項,第一雙錄取(dual enrollment),讓九年級的高中生開始拿社區學院的課,等到高中畢業後,獲得12個學分,這樣學生在高中就可以開始了解高等學院是甚麼。

第二校長辦公室將支持社區學院與勞工組織建立合作夥伴關係,能夠接觸到數十萬工人,讓他們就讀當地的社區學院。

面對年紀較大的學生入學率降低,Christian希望能夠吸引更多年紀大的學生,他表示,傳統的課程都是學期制,對家庭主婦或是在職人士,如何讓成人學生也能夠一學期獲得12個學分,如何改變激勵措施和政策。

根據AB927,允許社區學院提供四年制學士學位,Christian考慮增加數量,但同時不會分薄UC加大及CSU州大系統的資源,他認為當務之急是提升社區學院轉學到四年大學的人數。

