【財經新聞】報告指成本緊縮導致灣區房屋開發再度陷入停滯狀態

【KTSF 傅景竑報導】

要解決房屋供給量不足的問題,房屋開發必須繼續舊金山灣區近年,增建了上千戶住宅,但現在又因為成本的緊縮,房屋開發再度陷入停滯狀態。

根據房地產分析公司CoStar,南灣的矽谷區域在2023前半年,沒有任何新的公寓住宅破土動工,與2022下半年相比,少了5,298戶住宅。

而房屋開發停滯的現象,同樣也在東灣出現,據The Mercury News的報導,東灣雖然在上半年有672戶住宅動工,但與2022下半年的1170戶相比仍是出現明顯落差。

舊金山及中半島也面對房屋開發的困境,該地區上半年有229戶住宅動工,與去年同期相比不到兩成。

而灣區各地的建設究竟為什麼停滯?高利率拉高開發案的融資成本、投資者預期回報縮窄而撤資、原物料及勞動力成本也飆漲,以及市場價公寓的需求下跌,加上各地民眾及當地政府長久以來對開發,尤其是可負擔房屋項目的看法不均,以上種種原因,被房地產專家稱為一場“完美風暴”,認為這樣的開發停滯期,可能會延續至2025年。

這樣的前景,除了威脅當地市府,向加州州府在住房規劃中所提出的開發承諾,對灣區的民眾來說,除了延續缺房問題之外,還有可能導致租金上漲。

