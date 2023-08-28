【灣區新聞】舊金山有人舉辦導賞團參觀田德隆區 看看該區好的一面

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舊金山（三藩市）早前有市民舉辦另類的導賞活動，帶人遊覽市內一些最差的地方，例如是露天毒品市場和空置辦公室及店鋪，雖然導遊最終沒有出現，令到導賞團被取消，最終仍有大約50人還是去到田德隆區參觀，不過是去看看該區好的一面。

導賞活動由所謂的田德隆市長Del Seymour帶領，他分享區內的歷史，除了田德隆的惡劣景象，他亦指出這裡一些好的地方，例如是全市最大規模的可負擔房屋項目，及為區內帶來百老匯音樂劇的劇院。

有導賞團義工表示，希望市民可以看到田德隆的好處，導賞團亦帶領市民去到一個自發性的就業中心，展示他們如何幫人重新振作，並重新站起來。

導賞團最後在當地名為Code Tenderloin的就業中心劃下句點，該中心為需要就業，再站起來的市民提供全方位的服務。

視頻：https://www.youtube.com/watch?v=psmw15-aVNE

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