【灣區新聞】聖荷西市長馬漢舉行里民大會 談預算案將如何履行競選承諾（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)週五舉行一場里民大會,與市民分享他在上任後首次提出的預算提案,將如何履行競選時的承諾。

馬漢在競選期間主打的三項政策區塊,包含社區安全、都市潔淨,以及無家可歸問題,他說要突破聖荷西的現狀,必然要做出一些犧牲及改變。

馬漢說:「我相信真正解決這些問題的唯一方法,是做出犧牲、定出輕重緩急、將市政項目減少,但專心把每一項目做好,這反映在我今年提出的預算提案中。」

在社區安全方面,馬漢表示,全灣區都面臨警務人員短缺,在聖荷西又更加嚴重,市內現時人口對警察比例,是每一萬名居民只有11名警察,與舊金山每一萬名居民有25名警察相比,聖荷西的警察比例不到一半。

馬漢指,接下來一年的預算,將致力於招募以及培訓警察,還有更多的救護員,提高維護治安的效率,並讓市民感到安全。

馬漢說:「我們聽到很多孩子們的抱怨,他們覺得步行到校園不安全,他們的校園被闖入,又或是在午餐桌上發現針頭。」

談到無家可歸問題,馬漢就提到日前開始推動一項立法,要求在市內所有教學場所周圍150英尺內,不得出現露宿營地以及車輛。

馬漢說:「我們城市有約4500人居無定所,包括居住在汽車和交通工具中。」

而要更廣泛的解決無家可歸問題,馬漢認為,市府除了有責任建設庇護所、可負擔房屋、治療中心、精神健康醫院等設施,還要拿出一定的魄力。

馬漢說:「我知道聽起來很不近人情引起爭議,但我認為我們有責任要求民眾居住在有安全管理的室內居所,我們不能繼續讓成千上萬的人住在外面。」

馬漢指,在市內六個不同區域,開始搭建的快建庇護社區,已經開始有成效,每個快建社區預計搭建50至150戶小屋,平均造價為兩萬元一戶,並可以在一年內完成搭建,遠遠低於建設傳統住宅的費用及時間。

不過部分市議員認為,應該興建長遠的可負擔房屋,而不是臨時的房屋,最終市議會雖然同意撥款建設臨時房屋,但並非馬漢原本所要求的撥款。

馬漢說:「最後,我提到第三大優先事項,就是清理城市街道,如果我們不能讓我們的社區安全、乾淨,並讓每個人都有住所,那麼你們就更難信任,我們拿納稅人的錢來做任何其他的事。」

馬漢指,本期預算案中,有一項「Beautify SJ」的計劃,資助市府推出的311市民平台,市民只要透過311通報任何惡意塗鴉、違法廢棄物、路燈故障等問題,市府團隊就會儘速處理。

馬漢指,這雖然是一些最基本的市政服務,但攸關的是聖荷西市民的尊嚴、生活品質、以及城市的競爭力。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。