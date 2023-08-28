【灣區新聞】聖荷西市長馬漢舉行里民大會 談預算案將如何履行競選承諾（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）週五舉行一場里民大會，與市民分享他在上任後首次提出的預算提案，將如何履行競選時的承諾。

馬漢在競選期間主打的三項政策區塊，包含社區安全、都市潔淨，以及無家可歸問題，他說要突破聖荷西的現狀，必然要做出一些犧牲及改變。

馬漢說：「我相信真正解決這些問題的唯一方法，是做出犧牲、定出輕重緩急、將市政項目減少，但專心把每一項目做好，這反映在我今年提出的預算提案中。」

在社區安全方面，馬漢表示，全灣區都面臨警務人員短缺，在聖荷西又更加嚴重，市內現時人口對警察比例，是每一萬名居民只有11名警察，與舊金山每一萬名居民有25名警察相比，聖荷西的警察比例不到一半。

馬漢指，接下來一年的預算，將致力於招募以及培訓警察，還有更多的救護員，提高維護治安的效率，並讓市民感到安全。

馬漢說：「我們聽到很多孩子們的抱怨，他們覺得步行到校園不安全，他們的校園被闖入，又或是在午餐桌上發現針頭。」

談到無家可歸問題，馬漢就提到日前開始推動一項立法，要求在市內所有教學場所周圍150英尺內，不得出現露宿營地以及車輛。

馬漢說：「我們城市有約4500人居無定所，包括居住在汽車和交通工具中。」

而要更廣泛的解決無家可歸問題，馬漢認為，市府除了有責任建設庇護所、可負擔房屋、治療中心、精神健康醫院等設施，還要拿出一定的魄力。

馬漢說：「我知道聽起來很不近人情引起爭議，但我認為我們有責任要求民眾居住在有安全管理的室內居所，我們不能繼續讓成千上萬的人住在外面。」

馬漢指，在市內六個不同區域，開始搭建的快建庇護社區，已經開始有成效，每個快建社區預計搭建50至150戶小屋，平均造價為兩萬元一戶，並可以在一年內完成搭建，遠遠低於建設傳統住宅的費用及時間。

不過部分市議員認為，應該興建長遠的可負擔房屋，而不是臨時的房屋，最終市議會雖然同意撥款建設臨時房屋，但並非馬漢原本所要求的撥款。

馬漢說：「最後，我提到第三大優先事項，就是清理城市街道，如果我們不能讓我們的社區安全、乾淨，並讓每個人都有住所，那麼你們就更難信任，我們拿納稅人的錢來做任何其他的事。」

馬漢指，本期預算案中，有一項「Beautify SJ」的計劃，資助市府推出的311市民平台，市民只要透過311通報任何惡意塗鴉、違法廢棄物、路燈故障等問題，市府團隊就會儘速處理。

馬漢指，這雖然是一些最基本的市政服務，但攸關的是聖荷西市民的尊嚴、生活品質、以及城市的競爭力。

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