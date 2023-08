【財經新聞】聯儲局主席包維爾指通脹仍過高 有需要進一步加息

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾25日重申,現時的通脹實在太高,因此有需要進一步加息,來將通脹降回2%目標。

包維爾25日出席懷俄明州Jackson Hole的全球央行年會時表示,在過去一年,局方已經大幅收緊貨幣政策,雖然通脹已經從高峰回落,但仍然太高,因此如果有需要,已經準備好進一步加息,務求將通脹降回2%目標。

包維爾說:「過去一年,我們已明顯收緊政策,雖然通脹已從高峰回落,是好的發展,但仍然太高,我們準備進一步加息,如果有需要的話,並希望保持政策在限制的水平,直至我們有信心通脹明顯回落,走向我們的目標。」

包維爾說,核心PCE通脹仍然徘徊在4.3%,6月份是4.1%,即是比起2%的通脹目標仍有一段距離。

他也提到,在未來幾個季度,未知通脹會去到甚麽水平,但在過去一年,核心通脹仍然升高,因此仍有空間去加息,以保持價格穩定。

包維爾又指出,通脹已經緩和,但經過調整通脹之後的實質薪金已經開始上升,從而提高家庭的購買力,以及推高近期的數據,包括導致零售銷售表現強勁。

聯儲局下次議息會議將於9月19和20日舉行,包維爾強調,根據過去18個月加息的力度,聯儲局將來採取行動時,將會審慎出擊。

包維爾說:「在未來會議上,我們將評估進展,參考整體數據和當前的前景與風險,依照這評估,我們將審慎推進,去決定進一步收緊或保持利率穩定,然後等候更多數據。」

