【財經新聞】聯儲局主席包維爾指通脹仍過高 有需要進一步加息

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾25日重申，現時的通脹實在太高，因此有需要進一步加息，來將通脹降回2%目標。

包維爾25日出席懷俄明州Jackson Hole的全球央行年會時表示，在過去一年，局方已經大幅收緊貨幣政策，雖然通脹已經從高峰回落，但仍然太高，因此如果有需要，已經準備好進一步加息，務求將通脹降回2%目標。

包維爾說：「過去一年，我們已明顯收緊政策，雖然通脹已從高峰回落，是好的發展，但仍然太高，我們準備進一步加息，如果有需要的話，並希望保持政策在限制的水平，直至我們有信心通脹明顯回落，走向我們的目標。」

包維爾說，核心PCE通脹仍然徘徊在4.3%，6月份是4.1%，即是比起2%的通脹目標仍有一段距離。

他也提到，在未來幾個季度，未知通脹會去到甚麽水平，但在過去一年，核心通脹仍然升高，因此仍有空間去加息，以保持價格穩定。

包維爾又指出，通脹已經緩和，但經過調整通脹之後的實質薪金已經開始上升，從而提高家庭的購買力，以及推高近期的數據，包括導致零售銷售表現強勁。

聯儲局下次議息會議將於9月19和20日舉行，包維爾強調，根據過去18個月加息的力度，聯儲局將來採取行動時，將會審慎出擊。

包維爾說：「在未來會議上，我們將評估進展，參考整體數據和當前的前景與風險，依照這評估，我們將審慎推進，去決定進一步收緊或保持利率穩定，然後等候更多數據。」

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