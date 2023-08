【灣區新聞】Alameda縣地檢官Pamela Price出席里民會議 商討如何應對罪案飆升

【KTSF】

Alameda縣地檢官Pamela Price週六出席里民會議,商討如何應對縣內罪案飆升,是自有市民提出罷免她的行動後,Price第二次舉辦同類會議,為自己的紀錄辯護。

反對Price的市民,要求她對罪犯的態度要更加強硬,在7月出席過一個里民會議後,她再度舉辦同類會議。

在這個大約75人出席的會議上,不少長期居民承認,奧克蘭(屋崙)一直都受到罪案困擾,但問題從來沒現在這麼嚴重。

有市民表示,她在晚上工作,而罪案率已經上升到一個沒有人感到安全的地步,又向Price建議,延長受害人支援和心理支援的服務時間。

在區內居住和在Lake Merrit附近,擁有一間酒吧的Julian Heard說,當顧客不敢過來消費,他根本很難做生意。

他表示,同理心對罪犯沒有用,形容Price在追究罪犯責任方面失職,說她做一個公辯律師會比較好,不明她為何競選一個負責檢控罪犯的職位,但就不做好職位的份內事,覺得情況矛盾。

另一方面,有Price的支持者表示,不應將罪案率上升責怪在地檢官的進步派政策上。

市民Dianne Campell說,如果罪犯違反法例,他們就要負上刑責,認為Price只是宏觀大局,又指不一定要在罪犯本來的刑期上,再另加50、60甚至70年的刑期。

在競選期間,Price承諾不會將未成年人士當作成年人審判,和會撤銷加重刑罰的附加控罪。

Campell說,市民對Price感到失望,但問題不容易解決,需要給Price一個機會。

雖然Price沒有對罷免行動作出回應,但她的外套上帶有一個停止共和黨人罷免行動的襟章。

市民Heard表示,根本沒有共和黨人要罷免她,支持罷免的人都是不滿她政策的市民,形容Price歪曲事實。

Price在會議上宣布入職八個月的成就,拒絕回應任何媒體的提問。

而兩週後,Price將再舉行里民會議,屆時奧克蘭市長盛桃和代理警察局長都計畫一起出席。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。