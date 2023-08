【有線新聞】

夏威夷毛伊島(Maui)再發生山火,西部一度發出疏散令。

應急部門周六中午發出災害警報,下令火場附近居民及遊客疏散。

新火頭位於拉海納一個度假區附近的樹林,火場範圍約有4公頃,山火一度威脅民居,消防員及直升機出動灌救。

由於風勢不大,火勢已經受控,當局呼籲民眾等到情況安全才回家。

這次山火距離月初島上造成過百人死亡的山火災區,只有幾公里遠。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。