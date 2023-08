【有線新聞】

夏威夷當局公布首批388個山火失蹤者名單,大約100人其後確認安全。

當局說這份名單只佔失蹤者一部分,仍有幾百人需要更多資料去核實。當中不少人的名稱只有單字,部分可能重複,甚至沒有提供性別等。

當局又說,有1732人早前報稱失蹤,現已確認安全。另外當局又呼籲家屬提供DNA樣本去確認死者的身份,又指現時DNA樣本數目較預期少,拖慢遺體辨認程序。

山火發生至今,造成至少115人死亡。

