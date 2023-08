【國際新聞】克里姆林宮否認下令暗殺普里戈津

【有線新聞】

僱兵組織華格納創辦人普里戈津墜機身亡事件,俄羅斯當局稱已尋獲黑盒及機上10人遺體,正確認死者身份。克里姆林宮否認涉事,指西方的指控是絕對的謊言。

網上流傳片段,俄羅斯當局派人移走墜毀的飛機殘骸。華格納創辦人普里戈津是否在機上,一直未有確實答案。

負責調查這宗空難的委員會說,已在特維爾州的墜機現場找到俗稱黑盒的飛行記錄儀及全部10名遇難者遺體。法醫會進行遺傳基因化驗確認死者身份,同時扣押一批文件等證物作刑事調查。

而在聖彼得堡的華格納集團總部,繼續有支持者獻上鮮花和蠟燭等悼念。

克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指,外界對於機上乘客的死亡有很多猜測,目前已知的事實亦不多,但西方的指控是克宮下令殺死普里戈津的說法,絕對是謊言,重申當局完成調查後會交代事件。

白俄羅斯總統盧卡申科說不清楚誰是幕後黑手,但稱自己了解普京,認為對方為人謹慎冷靜,但有時會有些漫不經心,又指空難的手法粗疏和不專業,不像普京的所為。他又透露,曾兩度警告普里戈津注意人身安全。

事發在周三,普里戈津的私人飛機由莫斯科前往聖彼得堡期間墜毀,3名機組人員和另外7人罹難,普里戈津和副手烏特金據報當時在機上。

