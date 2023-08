【有線新聞】

日本繼續排放福島核污水,水產廳公布首批魚類化驗結果,未檢出放射物質氚超標。

當局在福島第一核電站對開4至5公里海域兩處地點,捕獲兩條不同種類的海魚,送往宮城縣多賀城市的海洋生物環境研究所化驗,結果顯示兩條魚都沒有檢測出氘,與排放前一樣。

水產廳計劃在核污水排放的第一個月,每日抽驗檢電站附近海域的魚類檢測氘含量以確保安全。

