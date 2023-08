【灣區新聞】警方公路追逐失車 過程橫跨東灣、舊金山和海灣大橋

【KTSF 梁展穎報導】

上週五下午,警方在高速公路上追逐一架失車,過程橫跨Contra Costa縣、舊金山(三藩市)和海灣大橋,警方最後在東灣列治文市將偷車疑犯拘捕,他是一名青少年。

上週五下午3時20分,Contra Costa縣警在4號公路西行方向嘗試截停一架白色Infinjty私家車,車輛沒有停下,繼續以時速一百英里高速行駛到西行方向的80號州際公路,由於牽涉到其他車輛安全,縣警沒有繼續追逐,而改為用直升機追蹤。

涉案的失車經海灣大橋,進入舊金山市中心,公路巡警說,涉案汽車突破警方的包圍,撞到兩架車輛和一隻警犬,然後返回海灣大橋,向東灣行駛進入Richmond市,疑犯在Fleming大路夾Ells街附近下車逃跑到附近的屋苑,警方包圍屋苑搜捕。

警方說,疑犯一直不理會警方三番四次的呼籲,到大約晚上9點才出來投降。

由於疑犯是未成年,所以警方沒有公佈他的名字。

