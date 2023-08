【台灣新聞】鴻海集團創辦人郭台銘宣布參加台灣2024大選

【有線新聞】

鴻海集團創辦人郭台銘宣布參加台灣2024大選,他指民進黨執政以來,台灣局勢已走到懸崖邊,只有政權輪替才可重回正軌,又強調會整合在野黨候選人。

郭台銘周一早上宣布,將以獨立候選人身份參加台灣明年大選。他說民進黨執政七年多以來,台灣無論國防、經濟和外交都已經走到懸崖邊上,期望參選可令政權輪替。

郭台銘說:「民進黨執政七年多來 ,對外把台灣帶向戰爭危險,對內充滿各種衝突。我們一定要下架貪腐無能的民進黨,方能實現政權輪替的民主真諦。」

至於兩岸關係他強調若當選,會奠定兩岸最深厚的互信根基,又說不會讓台灣成為烏克蘭。

目前已經宣布參選的候選人,除了民進黨的賴清德,還有民眾黨的柯文哲及國民黨侯友宜。

郭台銘早前亦曾公開表示,承諾會盡最大努力支持侯友宜。

有外界質疑目前在野黨候選人增至三人,可能會提高賴清德的勝算,郭台銘就說會努力整合在野陣營:「在野不整合,便宜賴清德。我郭台銘本來沒必要選,但郭台銘代表的中間聲音卻不能缺席,我期許自己成為團結的最大公約數 。」

根據最新民調顯示,目前賴清德支持度最高,逾四成,柯文哲及侯友宜有兩成多,郭台銘的支持度就不夠一成。

民進黨及民眾黨回應指會尊重郭台銘參選,而國民黨就表示極度遺憾,批評郭台銘不應推翻承諾,強調黨內如有人為他助選將嚴肅處理。

