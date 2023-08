【全國新聞】佛羅里達州槍擊案 疑兇擊斃三人後自盡

【有線新聞】

佛羅里達州槍擊案,疑兇擊斃三人後自盡。警方檢獲一支手槍和畫有納粹標誌的半自動步槍,相信槍手犯案動機與種族有關。

槍擊案發生後,警方封鎖現場。大批人聚集街上,有人哀傷痛哭。

事發佛羅里達州傑克遜維爾巿周六中午左右,有人在愛德華沃特斯大學目擊到一名年約20多歲的白人男子,穿上戰術背心、戴口罩。不久後他離開這間主要是非裔學生就讀的大學,到附近一間連鎖商店開槍殺死兩男一女,三名死者都是非裔,最後疑犯在與警方對峙期間吞槍自盡。警方檢獲行兇武器,分別是一支手槍和一支畫有納粹標誌的半自動步槍。

警方相信槍手單獨行動,犯案動機與種族有關,指疑兇曾透露想殺死非裔人士,事前曾向父母、媒體、執法部門留下多份仇恨非裔的宣言。

聯邦調查局已介入調查,將案件列為仇恨犯罪,國土安全部亦宣布會提供支援。

傑克遜維爾在五年前的同一日亦曾發生槍擊案,一名男子在市中心舉辦的電子遊戲錦標賽開槍殺死兩人後自殺,當局不排除今次的槍手刻意選在這日犯案。

