【香港新聞】歐盟發表報告 關注香港高度自治與自由持續受侵蝕

【KTSF】

聯合國人權機構、美國國務院、歐洲議會都先後認定《港區國安法》損害香港的自治及司法獨立,歐盟發表最新的香港報告也表示,關注香港的高度自治、市民權利與自由持續受到侵蝕。

歐盟日前發表2022年香港報告,深入探討了《港區國安法》對香港法治、新聞、言論、集會與學術自由的衝擊,在《港區國安法》實施後,香港政府拘捕幾百個異議人士,壓制政治反對派的聲音,同時打壓香港社會的多元化意見表達。

歐盟的報告也指出,外國學者記者簽證被拒,新聞機構關閉、記者面臨煽動罪指控,甚至連學校也從課程中刪除人權內容。

針對香港的政治與人權狀況惡化,歐洲議會在6月通過決議案,要求撤銷《港區國安法》,敦促港府釋放一傳媒創辦人黎智英,以及其他因為《港區國安法》而被定罪或被關押的民主派人士,並撤銷他們所有控罪。

歐洲議會的決議又再次呼籲歐盟理事會,制裁香港特首李家超及其他涉及壓制香港人權的中港官員。

美國國務院向國會提交的報告也指,在國案法之下,香港現在已無資格繼續享受美國根據中英聯合聲明,給予香港在主權移交前一直至今都享有的特殊地位待遇。

國會目前對報告尚未作出決定,但參議院外交委員會就在上個月中,通過議案要求總統撤銷對香港駐美經貿辦事處的特權,法案仍有待參議院全院審議。

歐美對香港現狀的表態,照例引來中方與香港的否定與戰狼式的回應。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。