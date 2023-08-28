【香港新聞】歐盟發表報告 關注香港高度自治與自由持續受侵蝕

August 28, 2023 新聞, 中港台新聞, 香港新聞

【KTSF】

聯合國人權機構、美國國務院、歐洲議會都先後認定《港區國安法》損害香港的自治及司法獨立，歐盟發表最新的香港報告也表示，關注香港的高度自治、市民權利與自由持續受到侵蝕。

歐盟日前發表2022年香港報告，深入探討了《港區國安法》對香港法治、新聞、言論、集會與學術自由的衝擊，在《港區國安法》實施後，香港政府拘捕幾百個異議人士，壓制政治反對派的聲音，同時打壓香港社會的多元化意見表達。

歐盟的報告也指出，外國學者記者簽證被拒，新聞機構關閉、記者面臨煽動罪指控，甚至連學校也從課程中刪除人權內容。

針對香港的政治與人權狀況惡化，歐洲議會在6月通過決議案，要求撤銷《港區國安法》，敦促港府釋放一傳媒創辦人黎智英，以及其他因為《港區國安法》而被定罪或被關押的民主派人士，並撤銷他們所有控罪。

歐洲議會的決議又再次呼籲歐盟理事會，制裁香港特首李家超及其他涉及壓制香港人權的中港官員。

美國國務院向國會提交的報告也指，在國案法之下，香港現在已無資格繼續享受美國根據中英聯合聲明，給予香港在主權移交前一直至今都享有的特殊地位待遇。

國會目前對報告尚未作出決定，但參議院外交委員會就在上個月中，通過議案要求總統撤銷對香港駐美經貿辦事處的特權，法案仍有待參議院全院審議。

歐美對香港現狀的表態，照例引來中方與香港的否定與戰狼式的回應。

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