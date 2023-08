【加州新聞】加州COVID病例自6月以來不斷攀升 確診率達13%

【KTSF】

根據州府數據,加州目前的COVID確診率是13%,自6月以來不斷攀升,但這還不包括民眾在家檢測或不做檢測的數據,衛生官員現在也要民眾認真看待這問題。

衛生專家表示,今年夏天的上升病例,是基於人們夏天旅遊,還有酷熱天氣導致人們躲到室內群聚,國內一些學校也因為有老師和學生染病而關閉學校。

國內現在的COVID住院病例正在上升中,截至8月12日的一個星期,病例比前一個星期增加超過21%至超過12,600宗,加州在同時期的增加幅度則是16%。

衛生專家表示,病例在增加中,但是住院的病人主要是年長人士,尤其是70歲以上的人。

北灣Santa Rosa的Kaiser Permanente醫療設施已經重新實施口罩令,Sutter Health則表示,目前規定職員戴口罩,也建議病人在街上也戴口罩。

一些民眾表示,不介意再實施口罩令,也有人說應該讓自己的免疫系統來應對。

專家指出,一旦聯邦食品與藥物管理局(FDA)批准最新版本的COVID疫苗,9月中應該會陸續推出,而流感疫苗現在已經可以接種,民眾可以選擇同時間一次接種COVID和流感疫苗。

雖然新疫苗沒有聯邦政府撥款支付,但是一般醫療保險也應該會繼續為受保人提供免費疫苗接種。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。