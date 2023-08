【全國新聞】佛州警方指白人槍手合法買槍 但有精神健康問題

【有線新聞】

佛羅里達州懷疑種族仇恨槍擊案,警方指槍手近月合法買槍,數年前曾因精神問題要接受檢查。州長德桑蒂斯表明不會容許州內出現種族仇恨。

傑克遜維爾警方公開槍手身份是21歲白人男子帕爾米特,並播放行兇片段,見到他在無預警下,向車上的女子開11槍,再入商店射殺兩名男子。

帕爾米特上周六殺死三名非裔人士後吞槍自殺,當地民眾舉行活動悼念受害者。

警方指帕爾米特曾向父母、媒體和執法部門,留下多份仇恨非裔的宣言,案發前亦試圖進入附近一間傳統非裔大學,被保安阻止後轉往案發商店。

警方透露他犯案時所用的手槍和半自動步槍,在今年4月和6月合法購入,槍手與父母同住,沒有犯罪記錄,但2017年曾因精神問題送入相關機構接受檢查,逗留72小時後獲准離開。

警長沃特斯指帕爾米特行為瘋狂,犯案時完全清醒:「這些宣言坦白說是瘋子的日記,他完全不理性,但有理性的想法,他知道自己在做甚麼,他完全清醒,他知道自己在做甚麼。」

佛羅里達州州長德桑蒂斯出席悼念活動時被民眾喝倒彩,有人批評他所屬的共和黨亦歧視非裔。

德桑蒂斯向死者家屬致以慰問,表明不會容許州內出現種族仇恨。

