【全國新聞】佛州警方指白人槍手合法買槍 但有精神健康問題

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佛羅里達州懷疑種族仇恨槍擊案，警方指槍手近月合法買槍，數年前曾因精神問題要接受檢查。州長德桑蒂斯表明不會容許州內出現種族仇恨。

傑克遜維爾警方公開槍手身份是21歲白人男子帕爾米特，並播放行兇片段，見到他在無預警下，向車上的女子開11槍，再入商店射殺兩名男子。

帕爾米特上周六殺死三名非裔人士後吞槍自殺，當地民眾舉行活動悼念受害者。

警方指帕爾米特曾向父母、媒體和執法部門，留下多份仇恨非裔的宣言，案發前亦試圖進入附近一間傳統非裔大學，被保安阻止後轉往案發商店。

警方透露他犯案時所用的手槍和半自動步槍，在今年4月和6月合法購入，槍手與父母同住，沒有犯罪記錄，但2017年曾因精神問題送入相關機構接受檢查，逗留72小時後獲准離開。

警長沃特斯指帕爾米特行為瘋狂，犯案時完全清醒：「這些宣言坦白說是瘋子的日記，他完全不理性，但有理性的想法，他知道自己在做甚麼，他完全清醒，他知道自己在做甚麼。」

佛羅里達州州長德桑蒂斯出席悼念活動時被民眾喝倒彩，有人批評他所屬的共和黨亦歧視非裔。

德桑蒂斯向死者家屬致以慰問，表明不會容許州內出現種族仇恨。

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