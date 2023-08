【灣區新聞】舊金山環境局首位華人局長鼓勵餐館使用可重用餐具（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)新任環境局局長陳秉賢(Tyrone Jue)週四舉行華文記者會,他鼓勵餐館使用可重複使用的餐具,另外他表示將繼續推廣電力計劃。

新任舊金山環境局局長陳秉賢,自去年5月起獲任命為環境局代理局長,他剛剛被市長布里德正式任命。

陳秉賢在舊金山出生,跟父母和祖父母在華埠長大,他是舊金山環境局有歷史以來第一位領導該部門的美籍華人,他擁有二十多年的政府行政管理經驗,他表示,希望可以令舊金山更清潔、綠色以及有可持續的未來。

陳秉賢說:「該技術已存在,但未必能推廣到世界各地,也不一定在美國變得更加主流,我認為這就是個機會將其連接,現在就讓人人都把煤氣爐拿走,必須讓人人都了解電磁爐烹飪的好處。」

他笑言自己並非一個廚師,但一定要靠民間嘗試並實踐出來,再廣泛地傳播出去以及教育,他表示,利用電磁爐烹飪可以保護地球,保護廚師健康以及更安全。

陳秉賢說:「電磁爐烹飪較燃氣安全,當你考慮排放量時,沒有人想過燃燒產生的排放物,基本上是在家中或工作場所,燃燒化石燃料,所以廚師如果每天工作12到14小時,代表著每天都在呼吸排放物,我們希望確保這些人享有健康生活的權利,他們現在做飯,這可能很棒,但在若干年後變老時,才感受到對健康的影響。」

他又指,舊金山永遠在環保方面站在前線,他舉例舊金山禁用膠袋,創美國先河,當時亦有爭議性。

陳秉賢說:「我們舊金山在環境可持續性方面都是領導者,這可以追溯到幾十年前,我們在這裡所做的事情,影響著世界各地發生的事情,這聽起來我們好像太過邀功,但我們在這裏通過的政策,最終成為州政策,有時成為聯邦政策,因為城市永遠是第一個可以實驗的地方,就美國的政府結構而言,城市是最接近居民的地方。」

最後他表示,希望和社區一起,創造一個可持續和公平的未來,不論在氣候、環境政策方面,讓大家令世界變得更美好。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。