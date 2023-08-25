【灣區新聞】舊金山環境局首位華人局長鼓勵餐館使用可重用餐具（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）新任環境局局長陳秉賢（Tyrone Jue）週四舉行華文記者會，他鼓勵餐館使用可重複使用的餐具，另外他表示將繼續推廣電力計劃。

新任舊金山環境局局長陳秉賢，自去年5月起獲任命為環境局代理局長，他剛剛被市長布里德正式任命。

陳秉賢在舊金山出生，跟父母和祖父母在華埠長大，他是舊金山環境局有歷史以來第一位領導該部門的美籍華人，他擁有二十多年的政府行政管理經驗，他表示，希望可以令舊金山更清潔、綠色以及有可持續的未來。

陳秉賢說：「該技術已存在，但未必能推廣到世界各地，也不一定在美國變得更加主流，我認為這就是個機會將其連接，現在就讓人人都把煤氣爐拿走，必須讓人人都了解電磁爐烹飪的好處。」

他笑言自己並非一個廚師，但一定要靠民間嘗試並實踐出來，再廣泛地傳播出去以及教育，他表示，利用電磁爐烹飪可以保護地球，保護廚師健康以及更安全。

陳秉賢說：「電磁爐烹飪較燃氣安全，當你考慮排放量時，沒有人想過燃燒產生的排放物，基本上是在家中或工作場所，燃燒化石燃料，所以廚師如果每天工作12到14小時，代表著每天都在呼吸排放物，我們希望確保這些人享有健康生活的權利，他們現在做飯，這可能很棒，但在若干年後變老時，才感受到對健康的影響。」

他又指，舊金山永遠在環保方面站在前線，他舉例舊金山禁用膠袋，創美國先河，當時亦有爭議性。

陳秉賢說：「我們舊金山在環境可持續性方面都是領導者，這可以追溯到幾十年前，我們在這裡所做的事情，影響著世界各地發生的事情，這聽起來我們好像太過邀功，但我們在這裏通過的政策，最終成為州政策，有時成為聯邦政策，因為城市永遠是第一個可以實驗的地方，就美國的政府結構而言，城市是最接近居民的地方。」

最後他表示，希望和社區一起，創造一個可持續和公平的未來，不論在氣候、環境政策方面，讓大家令世界變得更美好。

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