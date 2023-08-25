【全國新聞】特朗普抵阿特蘭大市Fulton縣監獄投案自首

【KTSF 張麗月報導】
前總統特朗普週四抵達喬治亞州阿特蘭大市，向Fulton縣監獄投案自首，今次是特朗普第四次被捕。
特朗普抵達喬治亞州Fulton縣監獄投案自首，他必須通過連串法律程序，包括「影大頭相」和打手指摸，不過他週四不會提出抗辯。
同案還有另外18名被告，Fulton縣地檢官Fani Willis已經要求本案19名被告，在9月4日勞工節過後受審。
特朗普較早時抵達喬治亞州阿特蘭大市機場時，由他的新任代表律師Steven Sadow迎接，Sadow是以阿特蘭大為基地的檢察官，曾經為多個名人打官司。
特朗普面對13項刑事控罪，指控他企圖推翻2020年喬治亞州的選舉結果，當中包括敲詐勒索、密謀非法改變喬州選舉結果，以便有利於特朗普，一旦敲詐勒索罪名成立，特朗普將面臨至少5年監禁刑期。
特朗普的保釋金額定在20萬元，保釋條件也包括限制他在社交媒體的使用，以及不可以恐嚇同案其他被告以及證人。
此外，同案被告除了特朗普之外，還有在特朗普任內的白宮幕僚長Mark Meadows，以及特朗普的前任私人律師朱利安尼，他們一共涉及41項控罪。
朱利安尼在週三投案自首，而Mark Meadows也在週四早上投案自首。
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