【全國新聞】特朗普抵阿特蘭大市Fulton縣監獄投案自首

KTSF 張麗月報導

前總統特朗普週四抵達喬治亞州阿特蘭大市,向Fulton縣監獄投案自首,今次是特朗普第四次被捕。

特朗普抵達喬治亞州Fulton縣監獄投案自首,他必須通過連串法律程序,包括「影大頭相」和打手指摸,不過他週四不會提出抗辯。

同案還有另外18名被告,Fulton縣地檢官Fani Willis已經要求本案19名被告,在9月4日勞工節過後受審。

特朗普較早時抵達喬治亞州阿特蘭大市機場時,由他的新任代表律師Steven Sadow迎接,Sadow是以阿特蘭大為基地的檢察官,曾經為多個名人打官司。

特朗普面對13項刑事控罪,指控他企圖推翻2020年喬治亞州的選舉結果,當中包括敲詐勒索、密謀非法改變喬州選舉結果,以便有利於特朗普,一旦敲詐勒索罪名成立,特朗普將面臨至少5年監禁刑期。

特朗普的保釋金額定在20萬元,保釋條件也包括限制他在社交媒體的使用,以及不可以恐嚇同案其他被告以及證人。

此外,同案被告除了特朗普之外,還有在特朗普任內的白宮幕僚長Mark Meadows,以及特朗普的前任私人律師朱利安尼,他們一共涉及41項控罪。

朱利安尼在週三投案自首,而Mark Meadows也在週四早上投案自首。

