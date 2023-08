【KTSF】

聖荷西和舊金山週四晚和週五早上分別發生汽車撞死行人的車禍,兩個行人當場死亡。

聖荷西警方在週四晚間9點半左右接報到市內北部Landess夾Morrill大道,發現一輛Lexus撞倒一名行人。

初步調查顯示,行人在有標記的過路線上穿越交叉路口,肇事車主事後留在現場,配合警方調查。

這是聖荷西今年第31宗致命車禍,也是該市第18宗行人死亡事件。

另外,加州公路巡警清晨6點多接報,在舊金山101號高速公路Bayshore Boulevard入口匝道,一輛pickup貨車撞倒一個行人,巡警到場後當場宣布行人死亡。

